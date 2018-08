CHIAMPO – La nuova Chiesa brucia ancora

E’ ancora in corso lo spegnimento dell’incendio della nuova Chiesa del Beato Claudio dei Frati Francescani di Chiampo: stamattina la città si è svegliata con Vigili del Fuoco, Protezione Civile e volontari ancora sul tetto della chiesa a forma di conchiglia, intenti, da ormai quasi 20 ore, a spegnere il fuoco, o meglio, il fumo, che ancora si vede a distanza e a occhio nudo. Non si conosce ancora l’esatta entità dei danni. Nella nottata si temeva un crollo del soffitto, che sembra invece fortunatamente non essere avvenuto. Inoltre, il fumo nero dell’incendio è arrivato fino a Lonigo, spinto dal vento notturno. Di ora in ora crescono gli attestati di riconoscenza verso chi sta lavorando tanto incessantemente da ore per salvare uno dei simboli della comunità. Intanto anche i paesi vicini si stringono alla comunità chiampese.

Foto aggiornate a questa mattina 7 agosto da Sei di Chiampo se…