CHIAMPO – La magia del Natale domani in Piazza Zanella

Domani la città di Chiampo si veste a festa e lo fa in tema ovviamente natalizio, con un’intera giornata dedicata al Natale, per grandi e piccini. L’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco Chiampo ha infatti organizzato una giornata speciale interamente dedicata ai bambini e alle famiglie, alla musica e alla solidarietà. Di seguito il programma della giornata “Aspettando il Natale”:

– Dalle 10:00 alle 19:00 Mercatini di Natale con hobbisti e associazioni.

– Dalle 15:00 alle 18:00 “La casa di Babbo Natale”: con babbo Natale e il suo assistente folletto pronto a ricevere tante letterine

“Nella magica atmosfera natalizia – spiega l’assessore alle manifestazioni Filippo Negro – Piazza Zanella accoglierà stand di hobby e fai-da-te, frittelle, cioccolata calda e durante tutto il pomeriggio verranno diffuse musiche natalizie. Vicino alla Casa di Babbo Natale saranno allestiti anche tante postazioni con giochi tradizionali in legno”.

L’ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.