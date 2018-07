CHIAMPO – La città piange l’allenatore dei ragazzi

Commozione ed incredulità nella comunità di Chiampo per la scomparsa di un uomo molto conosciuto, perché per più di 40 anni aveva allenato i ragazzi delle giovanili dell’A.s.d. Chiampo.

64 anni, è stato trovato senza vita nel campo da calcio, in corrispondenza di una delle porte, ieri mattina all’alba da alcuni podisti che si erano ritrovati proprio nella struttura sportiva. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri e i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto che constatarne il decesso. Ora i carabinieri dovranno ricostruire quanto accaduto. Il sindaco di Chiampo, i dirigenti dell’A.s.d. Chiampo e numerosi cittadini sui social hanno espresso il loro sconcerto e il dolore per la perdita di una persona molto amata, descritta come discreta, umile e disponibile.