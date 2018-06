CHIAMPO – Incidente in provinciale, traffico rallentato

Incidente tra due auto stamattina intorno alle 10.30 a Chiampo vicino al Ponte Grande: due auto per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente, nella strada provinciale, all’altezza di un passaggio pedonale a raso, per fortuna deserto in quel momento. Alla guida una donna di Chiampo e un cittadino di nazionalità indiana. Traffico rallentato, mezzi di soccorso visto che i due occupanti sono stati entrambi portati in ospedale ad Arzignano in codice giallo e della polizia sul luogo dell’incidente per i rilievi di rito.