NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Traffico rallentato lungo la provinciale Chiampo-Arzignano: all’altezza della Margraf, nel comune di Chiampo, poco fa è avvenuto un incidente tra due auto. Gli occupanti sono usciti autonomamente dalle auto. L’incidente è avvenuto in un incrocio ormai tristemente famoso per precedenti incidenti, anche mortali. Sul posto la polizia locale per i rilievi e la regolamentazione del traffico.