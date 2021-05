Chiampo, incendio nel laboratorio garage di una ditta idraulica

Oggi a mezzogiorno, i pompieri sono dovuti intervenire in via Generale Giardino, a Chiampo, per un incendio divampato in un laboratorio garage di una ditta di idraulica. Fortunatamente, le fiamme non hanno ferito nessuno.

I vigili del fuoco, arrivati da Arzignano, hanno spento con la schiuma le fiamme divampate nel locale, evitando che il magazzino e il furgone all’interno del laboratorio prendessero fuoco. Le cause sono di natura elettrica. Le operazioni di evacuazione dei fiumi e di messa in sicurezza della struttura sono durate all’incirca due ore.