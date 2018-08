CHIAMPO – Incendio e fumo domati, la chiesa è salva: la città in festa

Sono terminate alle 17 di oggi i lavori dei Vigili del Fuoco di rimozione e spegnimento della copertura della Chiesa del Beato Claudio, dopo due giorni e mezzo di operazioni. I pompieri sono stati impegnati da lunedì alle 11 fino ad oggi pomeriggio con 28 squadre con 70 operatori, aiutati da 3 funzionari con 17 automezzi, che si sono alternati per spegnere l’incendio che si è sviluppato nell’intercapedine del tetto a forma di conchiglia di oltre 1.500 mq, bruciando legno e materiale isolante. L’interno della chiesa, le sedie e tutti gli strumenti sono in salvo. La città ha salutato con gioia la fine dell’incubo, annunciato anche dalle campane suonate a festa dei Frati. Nel frattempo, il Comitato Quartiere della Pieve ha annunciato che la tradizionale Sagra dell’Assunta si terrà come da programma:

“Cari amici e fedeli della Pieve di Chiampo, il Comitato della Pieve con la Comunità Francescana ed in accordo con il Comune di Chiampo informano che la “Sagra della Pieve per la Solennità dell’Assunta” prevista dal 11 al 15 Agosto… CI SARA’ come da programma! Crediamo fermamente in questa opportunità che provvidenzialmente si svolgerà dopo i recenti eventi che hanno colpito il Santuario Francescano e indirettamente tutti noi. Vi invitiamo a partecipare con fede e speranza perchè il buio che in questi giorni ha coperto il nostro cielo non copra anche i nostri cuori, ma sia motivo per rialzare la testa e unirci tutti in preghiera sotto la protezione della Vergine Maria Assunta e del Beato Claudio Granzotto”.