CHIAMPO – Illuminazione pubblica a singhiozzo: i perché dei black-out

A Chiampo l’illuminazione pubblica lascia al buio i cittadini: è da Santo Stefano che i lampioni spesso rimangono spenti per notti intere. Lo denunciano alcuni residenti di via Nobili, via San Francesco, via Valle e via Santa Chiara. Complici anche i furti avvenuti a Capodanno, i chiampesi residenti nelle zone “di buio” non dormono sonni tranquilli, anche perché questi black out sono già avvenuti nei mesi scorsi, soprattutto durante episodi di pioggia o temporali. A dare una precisa spiegazione al disguido ci pensa il sindaco Matteo Macilotti: “La linea dell’illuminazione pubblica, così come le altre linee elettriche, può avere dei guasti: vuoi perché c’è un problema al quadro, vuoi perché c’è un problema in un pozzetto, vuoi perché c’è un problema alla linea o ad una lampada”. Dopo le segnalazioni di questi giorni il sindaco ha mandato la ditta che segue le manutenzioni, che è esterna rispetto al Comune, a controllare le aree interessate dai black out. “La ditta ha riattivato la linea – spiega ancora Macilotti – una volta riattivata non saltava subito e l’illuminazione svolgeva la sua funzione. Quindi, per capire su quale fase fosse il problema, visto che quando piove poi salta, i manutentori hanno disattivato una fase. In quel momento funzionavano il 50% dei lampioni e sono andati per un po’. Poi ha piovuto e l’illuminazione è risaltata. Questo significa che il guasto è quasi sicuramente in quella fase”. Isolato il problema, nei prossimi giorni i tecnici torneranno per capire cosa avviene esattamente nella fase incriminata e cercheranno di riparare definitivamente il disguido. “Il mio invito ai cittadini – conclude il sindaco – è, oltre a quello di continuare a segnalarci i blackout, anche cercare di portare pazienza finché le cose non si risolveranno, talvolta questi problemi si risolvono ma hanno i loro tempi di gestione. Come Comune noi possiamo solo girare le segnalazioni e richiedere l’intervento della ditta che fa manutenzione”.