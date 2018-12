Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Il Natale arriva in città a Chiampo e lo fa in grande stile, tra concerti e mercatini in piazza: ecco gli eventi che da sabato animeranno la città, richiamando grandi e piccini da tutta la vallata. Li illustra il Sindaco Matteo Macilotti. Servizio di Paolo Usinabia.