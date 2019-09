Chiampo, il concorso Ecoattivi premia i cittadini

E’ il giovane Pieropan Luca di Chiampo ad aggiudicarsi il Kindle con schermo 6” in palio con il concorso Ecoattivi.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella sala Consigliare del Municipio alla presenza del Sindaco Matteo Macilotti, dell’Assessore all’Ambiente Massimo Masiero e al referente del progetto Ecoattivi Paolo Mogno.

A ritirare il premio lo stesso Luca Pieropan che ha detto :“Quando mi hanno telefonato per comunicarmi la vincita credevo fosse uno scherzo. Ho guadagnato i punti con i quiz, la mobilità lenta e andando in biblioteca”.

Soddisfatto il Sindaco Matteo Macilotti “La premialità è un concetto innovativo per le amministrazioni comunali e noi di Chiampo vogliamo premiare i nostri cittadini che si comportano positivamente verso l’ambiente… Chiampo punta a diventare un Comune ecoattivo”.

Il progetto Ecoattivi infatti premia chi compie azioni virtuose per l’ambiente. “Si guadagnano punti conferendo i rifiuti differenziati all’ecocentro (200 punti a conferimento)” – spiega Massimo Masiero – “andando in biblioteca (100 punti), utilizzando le casette dell’acqua (600 punti), accompagnando i bambini al Pedibus (600 punti), partecipando ad iniziative di volontariato (200 punti), facendo il compostaggio domestico (400 punti), muovendosi a piedi o in bicicletta (ogni km 10 punti), recandosi al lavoro in bicicletta, a piedi o con i mezzi pubblici (2000 punti)”.

Ogni 200 punti si ha diritto ad un ecosconto del valore di 1 euro che può essere speso nei 31 negozi del Comune di Chiampo aderenti al progetto creando cosi un vero circolo virtuoso. La conversione dei punti in ecosconti può essere fatta presso i negozi Il Gufetto, Zecchin Sport e Dassi abbigliamento.

Tutte le informazioni, compresa la lista dei negozi aderenti, si possono avere scaricando gratuitamente l’app Ecoattivi sul proprio smartphone.

L’app Ecoattivi inoltre dà la possibilità ai cittadini di Chiampo di partecipare anche al concorso a premi ECOGAME 2019 che ad Ottobre 2019 metterà in palio un auto elettrica Aixam City Premium e un Ipad 32 giga.

Con ECOGAME 2019 i punti si guadagnano rispondendo ai quiz proposti dall’applicazione su varie tematiche ambientali e accettando le sfide o le missioni per mettere alla prova le proprie conoscenze sull’ecologia (ogni 100 punti un biglietto per il concorso a premi).