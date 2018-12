CHIAMPO – Scontro auto-camion in Provinciale: muore donna 48enne (FOTO)

AGGIORNAMENTO DELLE 12.20 —- Alle 10 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pace lungo la Sp3 a Chiampo per lo scontro tra un’auto e camion: deceduta una donna e un’altra ferita in maniera grave. I pompieri arrivati da Arzignano e Vicenza hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto utilizzando martinetti e divaricatori idraulici la passeggera, che è stata stabilizzata dal personale del suem 118 e trasportata in ospedale. Niente da fare nonostante i soccorsi per la donna 48 enne alla guida della Panda dichiarata morta dal personale medico del suem. La polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

AGGIORNAMENTO ORE 11 – Gravissimo incidente stamattina davanti al supermercato Famila di Chiampo, lungo la strada provinciale, vicino allo stabilimento della Margraf. Purtroppo c’è una vittima: una donna. Sembra che lo schianto sia avvenuto tra un’utilitaria Panda e un camion. Ad avere la peggio, gli occupanti della Panda. Il sindaco Matteo Macilotti avverte i cittadini che la strada Provinciale è chiusa. Per chi proviene da nord si richiede di svoltare al semaforo lungo via Pieve. Sul posto vigili del fuoco, polizia, carabinieri e Suem.