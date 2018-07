CHIAMPO – Google è in città con la sua “Google Car”

Google Car Street View per le strade di Chiampo. L’auto di Big G attrezzata per aggiornare le mappe di Google Maps e Google Earth sta circolando stamattina per la città. Impossibile non riconoscerla, anche in mezzo al traffico, avendo sul tettuccio l’impianto-torretta che consente riprese panoramiche a 360 gradi in orizzontale e a 160 gradi sull’asse verticale. Sono macchine fotografiche speciali, con 11 obbiettivi che scattano una foto ogni 10-20 metri. E qui viene il bello perché, se vi trovate sulla loro traiettoria, non è escluso che, tra qualche mese, navigando su Street View possiate esserci anche voi. Per caso o per scelta visto che non è affatto raro vedere affiorare immagini di passanti che salutano, nei modi più bizzarri, la Google Car, contando di essere consegnati alle mappe delle città di tutto il mondo. Lo stesso colosso dei motori di ricerca, che ha lanciato il servizio nel 2007, ha cura di segnalare i propri programmi di esplorazione con un sito dedicato. E voi? Avete incrociato la Google Car?