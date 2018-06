Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

57ma edizione per la più amata delle feste chiampesi che inizia oggi: la Festa delle Ciliegie. La Durona al centro di una manifestazione che si declina in più eventi, da quelli giovanili ai più tradizionali, con un salto allo sport e un occhio di riguardo per il buon cibo. Servizio di Paolo Usinabia.