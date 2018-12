CHIAMPO – Ferruccio Zecchin eletto Presidente dei Vicentini nel Mondo

Ferruccio Zecchin, in rappresentanza del Comune di Chiampo, è il nuovo presidente dell’Associazione VIcentini nel Mondo per il triennio 2018-2021, eletto all’unanimità dal consiglio direttivo riunitosi lunedì 17 dicembre 2018. Stesso risultato unanime anche per l’elezione del vice-presidente, avv. Andrea Pellizzari, in rappresentanza del comune di Vicenza, e del tesoriere, Giuseppe Sbalchiero, in rappresentanza del Comune di Foza. “Mi rendo conto dell’importanza, dell’onere e dell’onore che tale carica comporta – commenta Zecchin – opero da molti anni in questa realtà, che ha visto succedersi alla guida grandi personaggi come l’Avv. Lorenzo Pellizzari, il Comm. Danilo Longhi, Giuseppe Sbalchiero”. “Ho accettato l’incarico con gioia perché mi sento attorniato da amici che condividono la stessa passione ed anche nel rispetto del voto espresso dagli associati che, come non mai, si sono impegnati per dare nuova linfa e entusiasmo agli eletti. Non vi sono stati vincitori – continua Zecchin – e vinti perché, ne sono certo, tutti continueranno a dare il loro contributo di idee e di tempo. Il Direttivo sarà lo strumento operativo ma la fucina delle proposte rimarrà l’Assemblea, i cui componenti intendo coinvolgere nei vari organismi che andremo a costituire. “Lavorare insieme per i nostri emigranti e loro discendenti” è il motto che ci deve guidare e contraddistinguere – conclude Zecchin – tenendo i soci, in Patria e all’estero, informati in tempo reale e non solo in occasione delle rare Assemblee. Ora è il momento di passare dalle parole ai fatti”.