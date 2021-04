CHIAMPO FA RETE CON ARZIGNANO E MONTECCHIO: ORIENTAMENTO GRATUITO POST DIPLOMA PER GLI STUDENTI

L’assessore alle Politiche Giovanili di Chiampo, Sara Mettifogo: “Abbiamo avviato un importante progetto per l’orientamento post-diploma degli studenti delle superiori. Un ottimo esempio di collaborazione fra Comuni e un primo passo per altre operazioni sinergiche. Gli studenti avranno a disposizione gratuitamente un consulente che potrà dare loro indicazioni e consigli sul percorso da seguire dopo la maturità”

La scuola è uno dei settori che maggiormente ha sofferto questo lungo periodo di pandemia, non solo sotto il profilo della formazione, ma anche dell’orientamento scolastico. Migliaia di giovani della Valle del Chiampo che frequentano le classi 4° e 5° delle scuole superiori si apprestano a decidere il loro percorso post diploma, sia esso universitario, sia esso lavorativo.

Per questo i Comuni di Arzignano, Chiampo e Montecchio Maggiore assieme al Centro produttività Veneto e Studio Progetto Cooperativa Sociale hanno avviato il progetto per una Consulenza di orientamento online. Ai giovani è offerto un colloquio online e gratuito con un orientatore. L’iniziativa parte dal 20 aprile e potranno iscriversi usando il QR code della locandina allegata, collegandosi alla pagina dedicata (CLICCA QUI PER ACCEDERE AL FORM DI ISCRIZIONE) oppure avere maggiori informazioni collegandosi alla pagina Facebook del CFP Giovanni Fontana di Chiampo (https://www.facebook.com/scuolecpv).

Chi si iscrive sarà ricontattato per ottenere l’appuntamento e link di accesso a Google Meet.

“Abbiamo percepito dai giovani -aggiunge l’assessore di Chiampo Sara Mettifogo- l’esigenza di essere supportati nell’orientamento scolastico e nella scelta del dopo-maturità. Abbiamo quindi pensato ad un modo per offrire loro la consulenza di orientatori esperti, per sentirsi supportati, per chiarirsi le idee ed avere un approccio più sicuro verso il proprio futuro. Il progetto è rivolto a tutti i Comuni della Valle del Chiampo”.

Il consigliere di Arzignano, Marco Cazzavillan: “Un bell’esempio di sinergia fra Comuni volta a garantire un’importante possibilità ai giovani del territorio. Il tema dell’istruzione, purtroppo, è stato messo in secondo piano dall’emergenza Covid. Per questo abbiamo unito le forze”.

Daniele Calderato consigliere comunale di Montecchio: “Questa opportunità permette ai giovani di colmare il gap creatosi con la pandemia fra il mondo delle superiori e il percorso post diploma, sia esso universitario sia esso lavorativo. Ricordiamo che l’iniziativa è gratuita e consigliamo ai giovani di approfittarne”