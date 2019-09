CHIAMPO – Elia Sammartin campione italiano di Supermoto

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Chiampo oggi è una città in festa. Elia Sammartin è arrivato sul podio più alto d’Italia: il giovane chiampese, infatti, si è laureato Campione italiano nella categoria Supermoto S1 2019

“Ci tenevo con tutto me stesso a conquistare questo obiettivo e sono orgoglioso di esserci riuscito, grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato e hanno centrato l’obiettivo con me” – le prime parole del talentuoso campione made in Chiampo.