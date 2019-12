CHIAMPO – Domani il grande Natale in piazza Zanella

Domani dalle 9 alle 18 a Chiampo il Natale arriva in piazza Zanella, per una grande giornata all’insegna della festa e della condivisione dello spirito natalizio. Per tutto il giorno, infatti, ci saranno i mercatini a tema, ma anche Babbo Natale in persona, pronto a raccogliere le ultime letterine, i giochi in legno ” de ‘na volta”, i gonfiabili e tante altre sorprese per grandi e piccini. Tra cioccolata calda, brulè e frittele ci sarà spazio anche per il grande progetto ecologico made in Chiampo in collaborazione con BeLeafing: alle 14:30, infatti, in Auditorium, si svolgerà la presentazione del progetti “5.000 alberi per la Valle del Chiampo” e la consegna dei primi 700 alberi che sono stati prenotati entro il 18 dicembre