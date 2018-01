CHIAMPO – Cinghiali “investono” scooter con giovane a bordo

Da solo, in sella al suo scooter come ogni sabato sera, stava percorrendo la strada dei Pardince, che da Chiampo va alla frazione dei Mistrorighi, quando si è visto piombare al centro della carreggiata dei cinghiali. Inevitabile l’impatto per il giovane. Sullo scooter viaggiava un ragazzo chiampese: visti gli animali all’ultimo momento anche a causa del buio, ha fatto un volo ed è andato a sbattere appunto con la moto contro uno di essi. Per fortuna il giovane se l’è cavata solo con qualche escoriazione e un po’ di danni alla moto. Continua quindi ad allarmare la città il problema dei cinghiali che popolano i boschi circostanti Chiampo. Gli abitanti, soprattutto delle frazioni “alte”, sono in allarme perché non è il primo avvistamento di cinghiali per le strade: questo animale è stato reintrodotto ormai da anni nei boschi della vallata e, specialmente di notte, è ormai consuetudine trovarli. I numeri della loro presenza sono discordanti: si parla ufficialmente di un migliaio di animali censiti, ma chi bazzica nei boschi afferma che siano circa il quadruplo. Nella vicina statale tra Vestenanova e San Giovanni, in territorio quindi veronese, ci sono stati ben 6 incidenti in un mese. In ogni caso sono le autorità pubbliche che hanno il compito di verificare la presenza dei cinghiali ed ordinarne l’abbattimento, se superano il numero consentito. Nel frattempo, a Mistrorighi è ormai “emergenza-cinghiali”.