CHIAMPO – Cane scappa e sbrana un cagnolino nel suo giardino

Terribile episodio domenica sera sulle colline di Chiampo. In via Gallo, nella strada che porta verso il Monte Calvarina, un grosso cane bianco ha letteralmente sbranato un cagnolino che si trovava all’interno di una proprietà privata. La proprietaria, sconvolta, ha lanciato anche un appello su Facebook per provare a rintracciare il proprietario del grosso cane tutto bianco con le orecchie color marrone che, sembra, non fosse scappato per la prima volta. Il cane ha azzannato e ucciso il suo cagnolino che si trovava tranquillo nel giardino della sua casa: sotto choc la proprietaria. I residenti raccontano che non è la prima volta che quel grosso cane gira libero ed indisturbato in zona, dove peraltro ci sono molte case con bambini che giocano all’esterno.