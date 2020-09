Chiampo, cambio in Giunta: perfezionamento delle deleghe

Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione del Sindaco di Chiampo Matteo Macilotti inerente la recente modifica di Giunta.

“In data 6 agosto 2020 ho con apposito decreto provveduto a perfezionare alcuni aggiustamenti nelle deleghe della giunta. In particolare, ho ritenuto di conferire all’assessore Massimo Masiero la delega alla mobilità sostenibile, all’assessore Filippo Negro la carica di vicesindaco e la delega all’innovazione, mentre ha confermato nella sua interezza le deleghe in capo agli altri assessori. L’intenzione di operare tali variazioni era stata comunicata, già nelle settimane precedenti, alla giunta stessa.

Ho ritenuto di investire l’assessore Masiero della delega alla mobilità sostenibile, visto il grande lavoro che l’assessore già sta svolgendo in seno al tavolo della mobilità della Valchiampo. Ho ritenuto, inoltre, di conferire all’assessore Filippo Negro la carica pro tempore di vicesindaco quale riconoscimento del grande lavoro svolto nei primi due anni di mandato e dell’ampia disponibilità, nell’affiancamento quotidiano del lavoro del sindaco, assicurati in questi anni di mandato. Inoltre, allo stesso è stata conferita la delega all’innovazione per continuare nel percorso di rinnovamento digitale del nostro comune. Nessuna “ragione di potere”, o chissà che altra cosa, ma una scelta organizzativa dettata dalla necessità assicurare al meglio la gestione del comune, considerato che sono diventato da poco io stesso papà, ruolo che certamente limita un poco la mia disponibilità temporale. Chi conosce la realtà dei comuni sa benissimo che di questi tempi non si gestisce alcun potere nei nostri enti, ma si affrontano tanti e tanti problemi quotidiani.

L’Assessore Arianna Cenzato, pur assolutamente confermata come assessore nelle sue deleghe al sociale e al personale, ma non più vicesindaco, ha ritenuto nella sua libertà di rassegnare le dimissioni da assessore, pur rimanendo consigliere comunale e assicurando il suo sostegno alla maggioranza. Sicuramente mi spiace per la scelta di Arianna, un assessore che ha svolto il suo ruolo con grande competenza, ritengo abbia malinteso la mia scelta, che non voleva essere di certo un’espressione di mancanza di fiducia.

Per ora le deleghe resteranno in campo al sottoscritto fintanto che non sarà individuato un nuovo assessore. La giunta lavora ed è compatta sugli obbiettivi da raggiungere, che sono davvero tanti, visto che ci siamo posti mete sempre più importanti

Matteo Macilotti”.