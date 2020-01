CHIAMPO – BRODOWSKI: Avanti con il gemellaggio, incontro pubblico

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Appuntamento giovedì 30 gennaio 20.45 in Auditorium per una serata dedicata al gemellaggio con Brodowski (Brasile), sarà un’occasione per conoscere l’altra città di Candido Portinari, artista di fama mondiale.