CHIAMPO – Bocconi avvelenati, morto cagnolino

Esche killer: in provincia una piaga senza fine. L’allarme viene da Chiampo: un cagnolino è morto stamattina dopo aver ingerito un boccone avvelenato mentre era a passeggio con il padrone in località Cischi. Nella zona è ormai un’emergenza senza fine, come raccontano alcuni residenti: cani morti avvelenati ce ne sarebbero periodicamente almeno da un paio d’anni. L’ultima vittima appunto stamattina, un cagnolino meticcio. Avrebbe ingerito un’esca killer, mentre passeggiava al guinzaglio nella zona, vicino ad un campo incolto: un’area verde che spesso è méta di cani e padroni, in accordo con i proprietari del campo stesso che non hanno problemi a far sgambare i cani nel loro terreno. Il cucciolo, allontanandosi dal padrone, ha trovato una specie di polpetta avvelenata e l’ha mangiata. Dato che il veleno contenuto all’interno del boccone era molto potente, ha fatto effetto subito: il cagnolino è morto in pochissimi minuti, tra atroci sofferenze. Negli anni scorsi bocconi avvelenati sono già stati abbandonati in zona e hanno già fatto qualche vittima, tra cui due cani di razza e un gattino, sembra proprio che qualcuno getti appositamente i bocconi avvelenati nell’area verde incriminata.