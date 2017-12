CHIAMPO – BEATRICE XOMPERO IN MOSTRA CON ‘MISS FLOWER’

Mostra di illustrazioni di Beatrice Xompero, con il ‘dietro le quinte’ del video in stop motion Miss Flower realizzato con i GoodbyeVisa.

Ecco i dettagli dell’evento:

Mostra di illustrazioni di Beatrice Xompero. MISS FLOWER E ALTRE CREATURE

L’intento dell’esposizione è quello di presentare tutti i retroscena della realizzazione del videoclip “Miss Flower” sulle note dell’omonima canzone dei GoodbyeVisa.

Attraverso un percorso, come quello che affronta il protagonista del video, passo dopo passo verranno presentare tutte le fasi che hanno permesso al brano, e al racconto che narra, di essere visti oltre che ascoltati. Si parte dalla creazione della storia e del personaggio che la abita, passando poi alle varie sequenze.

Quanti disegni ci vogliono per creare la camminata del protagonista? In che modo si riesce a far muovere quelle foglie a ritmo di musica? E quelle scritte che appaiono e scompaiono? Domande come queste troveranno risposta percorrendo la mostra.

Una piccola parte sarà dedicata all’esibizione di altre illustrazioni di Beatrice Xompero.

SABATO 23 DICEMBRE, ORE 18.00, INAUGURAZIONE CON ESIBIZIONE LIVE DEI GOODBYEVISA

Aperto tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00, esclusi 25 e 31 dicembre 2017 e 1 e 6 gennaio 2018.