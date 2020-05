Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

A Chiampo è ormai pronto il tanto atteso nuovo campo in erba sintetica di Arso. Un nuovo impianto sportivo per tutti. Ma sono anche altri i pubblici al termine, come la pista ciclabile Valchiampo. Ce ne parla il Sindaco Matteo Macilotti. Servizio di Paolo Usinabia.