CHIAMPO – Asfaltature: avanti con i lavori

Sono iniziati ieri i lavori di asfaltatura di via Zaupa, uno dei nodi viabilisti più delicati della città. “Via Zaupa è una strada di grande percorrenza – spiega il sindaco Matteo Macilotti – particolarmente sconnessa. Oltre all’asfaltatura, vista la popolosità della zona, in questa via saranno installati anche dei dissuasori di velocità, non dossi ma dispositivi elettronici che indicano la velocità del mezzo, invitando chi guida a rallentare”. Sarà poi la volta di via Santo, continua Macilotti: “Ossia la strada che porta al campo sportivo di Arso. Da ultimo il tratto di marciapiedi lungo il fiume che porta dalle scuole elementari al ponte della Filanda, che risulta essere particolarmente sconnesso”. Oltre a questi tratti, saranno asfaltate anche altre vie minori che richiedono una sistemazione. I lavori avranno un importo totale di quasi 195.000 euro. Numerosi sono stati i progetti di asfaltatura effettuati in questi anni, privilegiando soprattutto le zone periferiche della città. “Un lavoro non facile – conclude il sindaco Matteo Macilotti – soprattutto perché i vincoli di bilancio non consentono sempre di compiere tutte le asfaltature che meriterebbero di essere fatte. Si è fatto il possibile con le risorse a disposizione, tenendo anche conto che il comune di Chiampo deve gestire ben 62 km di strade, la maggior parte di collina”.