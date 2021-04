CHIAMPO – Asciugatrice a fuoco: 17enne respira fumo e finisce in ospedale

Alle 15:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Madarosi a Chiampo per l’incendio di un’asciugatrice, divampato all’interno di un locale lavanderia nella parte interrata di una villetta: un giovane 17enne portato in ospedale per aver respirato del fumo. I pompieri arrivati da Arzignano con un’autopompa, un’autobotte e 5 operatori, hanno spento del tutto le fiamme già abbassate dai residenti con un estintore a polvere. Danni da fumo al piano interrato e al piano superiore. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’abitazione e all’aerazione dei locali. Le cause dell’incendio probabilmente dovute a un malfunzionamento dell’elettrodomestico sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.