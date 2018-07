CHIAMPO – Al via il campo estivo giovanile internazionale

Ha preso avvio ufficialmente mercoledì 18 luglio in orario serale il campo estivo internazionale “Cast Away”, con il quale il Comune di Chiampo intende offrire ai giovani del proprio territorio dai 15 ai 18 anni un’opportunità interculturale e formativa, un tempo di qualità all’insegna del divertimento e dello stare insieme. Un progetto sentito non solo dall’Amministrazione: è anche grazie alla collaborazione della Pro Loco cittadina e di volontari locali, infatti, che questa iniziativa si ripete anno dopo anno.

Con il gruppo dei giovani chiampesi, prenderanno parte all’iniziativa, che durerà fino a domenica 22 luglio, anche ragazzi provenienti dalle diverse città gemellate e con le quali esiste una rapporto di amicizia che dura nel tempo: si tratta del comune di Galtellì in provincia di Nuoro, il comune di Fagagna (Udine) e le città di Mondelange (Francia) e Langelselbold (Germania).

Partner dell’iniziativa, la Cooperativa Studio Progetto curerà le attività con l’intento di coinvolgere i giovani in un flusso di attività stimolanti, divertenti ed al contempo educative, per creare un’esperienza “che faccia la differenza” nell’estate dei giovani coinvolti. I ragazzi, dispersi nell’“isola di Chiampo” come dei veri sopravvissuti, si cimenteranno in attività il più possibile all’aria aperta, ma anche nei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale. Segnalazione morse e tecniche di pionierismo, caccia al tesoro notturna e la costruzione di vere e proprie zattere di salvataggio sono alcune delle attività che mireranno a favorire l’accrescimento di una sensibilità ecologica, nonché promuovere l’interazione e la conoscenza reciproca, in particolare tra diversi gruppi nazionali.

Un’esperienza per avventurarsi oltre l’orizzonte della vita quotidiana, provare nuove esperienze, crescere ed arricchirsi, anche per chi, come i giovani di Chiampo, si trova a poca distanza da casa.