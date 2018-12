CHIAMPO – Addio Marianna: giovane mamma si arrende dopo anni di lotta

La foto che compare più spesso in queste ultime ore sui social, dove in molti la stanno ricordando, la ritrae sorridente nel suo abito da sposa, con Alessandro, il compagno di una vita. Ed è con quel volto solare di donna che aveva appena iniziato a vivere appieno la sua vita di mamma e di moglie che il paese di Chiampo ieri attonito ha appreso della morte di Marianna Zanvettore, 40enne mamma di due bimbi che ha lottato per anni contro un male che non le ha lasciato scampo. Marianna, una donna solare, allegra, sportiva, amante della danza, ha cercato con ogni cura e supportata dai suoi cari di vincerlo. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sposata con Alessandro Vanzo da una decina d’anni, fidanzati da sempre, la coppia era molto conosciuta in città, anche per la gestione sempre originale e solare de Il Mulino Caffè, un grazioso bar ricavato vicino all’antico mulino della famiglia Vanzo, stimati commercianti del paese. Marianna, con la sua dolcezza e disponibilità, e Alessandro, sempre con un sorriso per tutti, insieme ai figli Lorenzo e Valentina sono sempre stati molto attivi nella vita cittadina. Ieri sera il Sindaco, Matteo Macilotti, ha voluto ricordarla così: “Non c’è mai consolazione quando quel momento arriva. C’è un senso di vuoto che si respira nel Paese, quel vuoto che si crea quando una giovane persona dall’anima Bella ci lascia, quando un cuore capace di tanto autentico amore smette di battere sulla nostra terra, quando una concittadina sensibile e impegnata per il prossimo, per la sua comunità e per la tutela del creato abbandona i nostri passi. Che il vuoto di oggi, grazie al ricordo, si trasformi in energia di nuova vita, quell’energia di vita che non hai mai smesso di trasmettere”. Il funerale si terrà lunedì 10 dicembre alle 10.45 nella chiesa parrocchiale.