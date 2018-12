CHIAMPO – Acceso l’albero con la cometa da record

Sabato a Chiampo si è finalmente acceso il Natale a cui ha partecipato tutta la comunità. Prima dell’accensione si è svolta la Fiaccolata per la Pace, partita alle 14.30 dal piazzale parrocchiale e che ha attraversato via Vignaga, Beato Isnardo, Marogne, Gerola, fino alla Grotta del Beato Fra Claudio dove c’è stata la benedizione, quest’anno particolarmente sentita, dopo l’incendio che ha devastato la Nuova Chiesa dei Frati. Al calar del buio, alle 18.20, l’appuntamento comunitario si è spostato in piazza Zanella per il momento magico dell’accensione dell’albero. Ma non un albero comune: come sempre infatti Chiampo si distingue e l’albero non è un classico abete, ma una cascata di luci che parte dal sommo della colonna. “Una struttura luminosa alta 15 metri realizzata dal Comune con il prezioso aiuto del Gruppo Alpini e il fondamentale contributo della Confcommercio di Chiampo” – ha spiegato l’assessore alle manifestazione Filippo Negro. Se l’albero è originale, ancor più lo è la gigante cometa lunga 30 metri, che offre un’effetto scenografico unico. Un insieme di simboli natalizi che hanno messo tutti d’accordo: mentre in alcuni Comuni vicentini e non dilagano le critiche per altri particolari alberi diversi dal solito, i chiampesi invece hanno accolto tutti con un lungo applauso l’accensione di entrambi. “Bellissima la nostra camminata della pace e del ringraziamento tra i nostri monti, assieme a tantissime persone – ha commento il Sindaco Matteo Macilotti – prima accarezzati dal sole, poi l’imbrunire nella nebbiolina, sino a squarciare il buio con le nostre torce. Grazie alla Parrocchia di Chiampo, alla Protezione Civile Ana Valchiampo, alla Sogit, alla Associazione Nazionale Carabinieri, agli Alpini e a tutti i Comitati di Quartiere che hanno offerto i ristori. Che il tempo dell’Avvento sia per tutti un tempo di rinascita” – ha concluso.