CHIAMPO – Abbattuti pini marittimi pericolosi in piazza Papa Giovanni

Sono stati abbattuti i pini marittimi in piazza Papa Giovanni XXIII. Una decisione presa con criterio e rigore proprio a causa del loro cattivo stato di salute, come spiega il sindaco Matteo Macilotti: “Abbiamo dovuto farlo, nostro malgrado. L’abbattimento si è reso necessario perché i pini presentavano evidenti segni di instabilità, notevole inclinazione del fusto rispetto alla verticale e sollevamento della zolla radicale. Purtroppo il pino marittimo non è una tipologia di pianta adatta alle nostre zone, in quanto tipica dei luoghi di mare. Essendo, perciò, i livelli di rischio incompatibili con la pubblica incolumità, si è reso necessario intervenire”. Ma niente paura, la città avrà presto nuovi alberi in loco: “In primavera – conclude il sindaco – procederemo alla piantumazione di nuovi alberi autoctoni”.