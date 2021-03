CHIAMPO – A fuoco canna fumaria e parte di un tetto

Intervento dei vigili del fuoco di Arzignano martedì pomeriggio alle 14.30 in via B. Dal Maso a Chiampo. I pompieri, arrivati con due squadre, sono stati allertati da una donna poiché si era incendiata la canna fumaria. Le fiamme hanno interessato anche una porzione di tetto. Fortunatamente l’incendio non si è esteso e non vi sono stati feriti o intossicati. Le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo un’ora e mezza

(foto inviata da: Samantha)