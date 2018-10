CHIAMPO – 6000 km a piedi sul Sentiero Italia: Franco Santin e il suo lungo viaggio

Seimila chilometri a piedi attraversando l’Italia, lungo il trail più lungo al mondo: il Sentiero Italia. Dalla Sardegna al Carso triestino, passando per Appennini e Alpi. Lorenzo Franco Santin, 28enne ex operaio metalmeccanico di Azzano Decimo (Pordenone), ha raccontato ieri sera la sua avventura in solitaria ad un rapito e colpito pubblico in Auditorium a Chiampo.

Lorenzo ha percorso a piedi in solitaria l’intero Sentiero Italia, l’itinerario escursionistico del Club Alpino Italiano che unisce idealmente tutta l’Italia e che con i suoi 6.166 chilometri è il trekking più lungo del mondo. Partito con il supporto del Cai il 30 marzo 2017 da Santa Teresa di Gallura (OT), zaino in spalla, portando con sé solo l’essenziale, Lorenzo ha attraversato la Sardegna e la Sicilia, è risalito lungo la dorsale appenninica e ha poi percorso l’arco alpino, toccando venerdì 25 agosto 2017 il cippo in arenaria che a Lazzaretto, frazione di Muggia (Trieste), segna l’inizio/fine del Sentiero Italia. Ad accoglierlo e festeggiarlo, con il sottofondo della banda musicale della cittadina, familiari, amici e molte persone accorse incuriosite. Le stesse che ieri sera, in religioso silenzio, hanno visto il documentario di quasi un’ora e mezza che lui stesso ha filmato e montato e che racconta la sua avventura: 114 giorni di cammino, più di 6.200 km percorsi a causa di qualche deviazione, con una media giornaliera di 50 km, 430.000 metri di dislivello positivo e altrettanto negativo, sono i numeri dell’impresa compiuta con sacrificio e determinazione al motto di “wake up and explore”. “A spingermi in quest’avventura – ha dichiarato Lorenzo Franco Santin dopo l’arrivo – è stata la curiosità, il desiderio di scoprire cosa ero in grado di fare, cosa gli esseri umani fisicamente sono in grado di fare, e naturalmente l’amore per la montagna”. Diverse le condizioni atmosferiche e climatiche: “Sono passato dai ghiacciai al clima torrido e mi sono imbattuto anche in due nevicate sull’Etna e sul Gran Sasso” e molti i paesaggi incontrati da Lorenzo, che conserva fra i ricordi più belli la Grande Traversata delle Alpi (GTA) in Piemonte, parte non certo priva di difficoltà ma “con paesaggi straordinari, ogni vallata che si attraversa ha caratteristiche uniche e questo rende il viaggio ancora più interessante, perchè non vedi l’ora di arrivare oltre per scoprire cosa ti aspetta dopo”. Nell’attesa di nuovi viaggi – il prossimo, come ha annunciato lui stesso ieri sera, riguarderà un cammino dal Canada al Messico – ha salutato il pubblico chiampese “sperando di invogliare anche altri a fare la stessa cosa, un invito alla riscoperta della natura e anche di noi stessi”.