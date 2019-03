Chiampo, 200 studenti ripuliscono il paese

Più di 200 studenti armati di sacchi e scoper per ripulire il paese: è successo la scorsa settimana a Chiampo. Protagonisti gli studenti del corso di pelletteria e di meccanica del Centro di formazione professionale Fontana. In occasione della campagna nazionale “M’illumino di meno“, infatti, i ragazzi del CFP hanno partecipato al progetto “Chiampo verde” e, imbracciati scope e sacchi neri messi a disposizione dall’amministrazione comunale, hanno letteralmente ripulito la città per un totale di oltre 70 sacchi di immondizia dal peso complessivo di 400 chili. “Un grande grazie ai ragazzi del nostro CFP che hanno fatto le pulizie di primavera e hanno ripulito il paese da cartacce e rifiuti – è stato il commento del sindaco Matteo Macilotti – più di 70 sacchi di immondizia raccolti in tutto il centro: un insegnamento e un esempio per tutti. Sono orgoglioso del loro lavoro”.