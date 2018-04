CHIAMPO – 100 miglia di soddisfazione per Mastrotto in Istria

L’atleta chiampese Roberto Mastrotto ha portato a casa oggi una straordinaria vittoria alla “100 miles of Istria Ultratrail”, gara di ben 100 km del prestigiosissimo circuito dell’Ultra-trail World Tour. Una gara dal sesto posto al secondo per poi finire in testa a tutti. La 100 miglia d’Istria si presenta come una gara dura, poco assistita per scelta, e che richiede grande autonomia e abilità di gestione. Mastrotto nel mondo dell’ultra-trail è ormai quotatissimo anche se ultimamente non ha nascosto la sua amarezza per non essere stato convocato tra i 6 runners dalla Fidal per il prossimo Mondiale di Trail a Penyagolosa (Spagna): “Arrivare ad un soffio dalla maglia azzurra per poi vederla sfumare fa piuttosto male – ha commentato a convocazioni nazionali avvenute poche settimane fa – si vede che non è ancora il momento e che da crescere ce n’è ancora un bel po’, passo passo. Ci riproveremo l’anno prossimo, la strada è ancora lunga ed il bello deve ancora venire”. Nel frattempo nessuno ferma Mastrotto che, appunto, questo weekend ha messo le mani su un traguardo sportivo e personale non da poco. La 100 Miglia dell’Istria è considerata la corsa ultra-trail più grande e più difficile in Croazia. All’edizione di quest’anno hanno partecipato circa 1500 concorrenti di oltre 40 paesi. Ovviamente il percorso è difficile, ma la sfida più grande è la sua lunghezza. Le corse trail si svolgono in natura su sentieri segnati, per lo più al di fuori delle zone abitate e con il superamento di grandi dislivelli. Il percorso di questa gara si estende dalla parte orientale della penisola – la città di Labin, attraversa la montagna più alta dell’Istria e tanti borghi medievali dell’Istria centrale per terminare sulla costa occidentale della penisola, nella città di Umago. Lungo il percorso avrete modo di conoscere tutti i possibili aspetti della corsa trail, un terreno tecnicamente molto impegnativo, un po’ di coastering, bellissime cittadine medievali, fitte foreste, aree urbane, valli fangose, fiumi e ruscelli, canyon e radure e il tutto arricchito con dei panorami mozzafiato. Dal 2016, la gara fa parte dell’ Ultra Trail World Tour, il campionato mondiale della corsa ultra-trail. UTWT ha incluso, tra le tredicimila corse ultra- trail che si svolgono in tutto il mondo, la 100 Miglia dall’Istria, che adesso fa parte del gruppo d’élite.