Chiamano l’elisoccorso in montagna ma poi cambiano idea, spengono il telefono e non si fanno più trovare

Escursionisti in difficoltà che chiamano l’elisoccorso per fasi aiutare, sulla Marmolada. Ma poi ci ripensano, spengono i cellulari e i soccorritori nel frattempo hanno fatto un “giro a vuoto”. Uno spreco di risorse e tempo ieri mattina è avvenuto sulla Marmolada, per colpa di due turisti israeliani che erano impegnati lungo la Forcella. Un percorso per esperti: la coppia ad un certo punto segnalano la loro situazione di difficoltà alla centrale unica d’emergenza: sono illesi, ma faticano a proseguire, forse anche a causa del maltempo. Il Soccorso Alpino si attiva immediatamente: l’elicottero si alza direttamente da Trento per accelerare i soccorsi. 18 minuti e l’elicottero è sul posto: individuati i due turisti, il personale a bordo è pronto a calarsi. Ma la coppia rifiuta il soccorso, adducendo che non serve più. I soccorritori, basiti, provano a richiamare il numero che ha lanciato l’allarme. Ma il cellulare risulta spento. Dopo 40 minuti di inutile lavoro, il Soccorso Alpino rientra alla base.