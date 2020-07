CHE FARE DOPO LE MEDIE? LA SCUOLA D’ARTE E MESTIERI

Sono aperte le iscrizioni per accedere al corso triennale di formazione professionale per ottenere la qualifica di operatore delle lavorazioni artistiche e per il corso biennale per diventare tecnico superiore per la lavorazione dell’oro

La Scuola d’Arte e Mestieri della Fondazione Centro Produttività Veneto riapre le sue porte virtualmente: gli studenti di terza media interessati a conoscere e approfondire le attività formative del corso triennale per ottenere la qualifica professionale di operatore delle lavorazioni artistiche nel settore orafo potranno partecipare ad incontri di orientamento online insieme ai professori della scuola. Rivolto ai ragazzi in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, oppure soggetti all’obbligo di istruzione, il percorso – in partenza a metà settembre – è interamente gratuito (i costi per l’iscrizione, i testi scolastici, il materiale didattico e di laboratorio saranno infatti a carico della Scuola d’Arte e Mestieri di Vicenza) e permetterà agli studenti di effettuare, in parallelo o in alternanza alle lezioni scolastiche, quasi la metà delle ore previste proprio in azienda. Attraverso l’attività di “impresa simulata”, durante il primo anno, molte ore saranno dedicati ai laboratori: dall’incisione e incastonatura alla modellazione in cera, dagli smalti a fuoco al disegno e alla progettazione CAD. Confrontandosi con i metodi e gli strumenti utilizzati dalle imprese orafe, gli allievi acquisiranno delle competenze base che saranno affinate durante il 2° e il 3° anno con lo stage in azienda.

Al fine del triennio, gli studenti potranno quindi scegliere di proseguire per un ulteriore anno di studi in alternanza scuola-lavoro per ottenere il diploma professionale di tecnico delle lavorazioni artistiche, valido in tutta la Comunità Europea, ed avere la possibilità di essere assunti dalle aziende partner con contratto di apprendistato. In questo percorso saranno favorite le competenze digitali con la pratica della prototipazione, potenziando l’area di progettazione e modellazione tridimensionale e la digitalizzazione dei processi di lavorazione da applicare sia a macchine automatiche per la manifattura sottrattiva (CNC, taglio laser, taglio automatico) che per la manifattura additiva (stampa 3D). Al termine del quarto anno, gli allievi potranno inoltre iscriversi al quinto anno di specializzazione IFTS, della durata di 800 ore, per conseguire il certificato di specializzazione tecnica superiore. Non mancano le opportunità anche dopo il diploma con il CPV: sono aperte le iscrizioni per partecipare, sempre presso la Scuola d’Arte e Mestieri di Vicenza, al corso biennale post diploma ITS per diventare tecnico superiore per la lavorazione dell’oro sviluppato in collaborazione con l’ITS Cosmo di Padova. Il percorso impegnerà gli studenti con 1200 ore di lezione e 800 di stage in aziende del comparto orafo. L’obiettivo del corso è formare tecnici con un’elevata specializzazione che possano rispondere alle richieste del mercato del lavoro, in un settore che continua a rappresentare un polo produttivo di eccellenza per la provincia vicentina. Mercoledì 10 giugno, dalle 17:30, è in programma un incontro online di orientamento per chi fosse interessato ad approfondire i contenuti del corso (https://meet.google.com/ube-hdxr-tji). «Si tratta di percorsi didattici innovativi che uniscono il mondo della scuola e quello delle aziende – spiega il direttore della Fondazione Centro Produttività Veneto Antonio Girardi -. E questo porterà grandi benefici per gli studenti, che avranno una strada privilegiata per l’inserimento lavorativo, ma anche per le aziende, che potranno contare su giovani con una preparazione davvero in linea con le loro esigenze». Per maggiori informazioni: 0444-960500, www.scuolecpv.org, scuolartemestieri@cpv.org.

