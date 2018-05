CGIL: “Nel carcere di Vicenza turni gravosi e locali fatiscenti”

Una delegazione della FP-CGIL ha effettuato recentemente una visita ispettiva nella Casa Circondariale di Vicenza per verificare la situazione lavorativa del personale.

“Oltre all’ormai cronica carenza di personale -recita un comunicato a firma del Coordinatore Regionale Veneto Penitenziari FP CGIL, Gianpietro Pegoraro e di Andrea Mantiero della Segreteria Provinciale FP CGIL- che è causa di turni gravosi per poter

garantire la sorveglianza e la sicurezza dei detenuti, abbiamo constatato le precarie e fatiscenti condizioni in cui versano alcuni locali adibiti a spazi comuni e ad uffici del Peniteziario.

Anche le aree all’aperto sia all’interno che all’esterno inducono ad un senso di abbandono con una scarsa cura del verde.

Nella caserma del personale, dove vi è un piano abitato dal personale di polizia penitenziaria, molte camere sono sprovviste di doccia ed i lavoratori devono scendere al piano inferiore. Vi sono problemi strutturali, anche nelle realtà di più recente costruzione e ritardi della manutenzione, che, oltre a complicare le condizioni di lavoro del personale, possono essere anche causa di proteste da parte dei detenuti con conseguenti contrasti con i poliziotti penitenziari.

Ci duole riscontrare che molti dei problemi rilevati sono gli stessi che erano emersi negli anni passati, con l’aggravante che nel frattempo le strutture sono inevitabilmente invecchiate con maggior richieste di manutenzione.

Da parte nostra ci faremo carico di sollecitare gli uffici di competenza, affinchè vengano risolti i problemi riscontrati con l’unico fine di ripristinare un ambiente adeguato e rispondente agli standard. Siamo infatti certi che migliorare l’ambiente di lavoro sia una condizione indispensabile per il benessere di tutti lavoratori ma assume un valore, se possibile maggiore, in una realtà così complicata, difficile ed

emarginante come quella penitenziaria.