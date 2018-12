CFP di CHIAMPO – Donazzan: “Grazie alle imprese che lo sostengono”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

“Il protagonismo degli imperatori vicentini, che hanno donato al Cfp di Chiampo macchine e materiali per decine di milioni, è l’esempio di un rapporto virtuoso tra aziende, scuola e territorio. visitando il centro di formazione professionale”. Così l’assessore all’istruzione e formazione della Regione Veneto Elena Donazzan, visitando il centro di formazione professionale “Giovanni Fontana” di Chiampo (Vicenza), diretto da Roberto Peripoli, che forma operatori della pelletteria e delle lavorazioni artistiche, delle lavorazioni orafe e operatori meccanici, ha espresso il proprio plauso alla generosità delle aziende locali che sostengono anche con proprie risorse la struttura formativa dalla quale usciranno i loro futuri dipendenti.

Oggi, alla cerimonia di consegna, erano presenti 23 imprenditori in rappresentanza di 15 aziende del comparto meccanico e di quello della lavorazione delle pelli. Le imprese del territorio hanno donato una macchina per taglio laser, un rimping laboratorio meccanica, un pantografo, una lavagna LIM e due macchine da cucire, oltre a pellami e al rifacimento di un pavimento di marmo, per un valore complessivo di oltre 40 mila euro.

“Ringrazio gli imprenditori per la sensibilità e la lungimiranza – ha sottolineato Donazzan – e ringrazio il corpo docente del centro Fontana, perché capace di stimolare il territorio di riferimento e di interagire con le imprese locali. Solo una scuola attenta al proprio territorio e capace di attivare relazioni e legami riesce ad essere vera palestra di competenze e trampolino di lancio per l’ingresso nel mondo del lavoro”