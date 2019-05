Cesare Magalini è il nuovo direttore di Coldiretti Vicenza﻿

Cesare Magalini, 54 anni, sposato con due figli è il nuovo direttore di Coldiretti Vicenza, con alle spalle trent’anni di esperienza nell’Organizzazione maggiormente rappresentativa del mondo agricolo, e già vicedirettore di Coldiretti Verona. Coglie il testimone da Roberto Palù, trasferito dalla Confederazione nazionale Coldiretti a Ferrara, entrambi con operatività dai primi di giugno.

Nei giorni scorsi il Consiglio provinciale di Coldiretti Vicenza si è riunito ed ha deliberato, all’unanimità, la proposta della Confederazione, che implica anche lo spostamento del direttore Roberto Palù a Ferrara.

Emozionato per l’importante momento, il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola, evidenzia: “con Roberto abbiamo fatto un gran lavoro, nel segno del rispetto della base sociale, e sempre condiviso con la Presidenza ed il Consiglio, in linea con i valori associativi. La più grande sfida che abbiamo affrontato è stata quella del mercato coperto di Campagna Amica. Pensato in un luogo di fatto abbandonato della città, in Ztl e con notevoli criticità, in poche settimane siamo riusciti nell’intento ed i risultati raggiunti ci inorgogliscono, anche perché questo successo ci viene riconosciuto non solo nel territorio, ma a livello regionale e nazionale”.

Al Consiglio, in rappresentanza della Confederazione c’era Antonio Biso, responsabile dell’Area Organizzazione e Servizi, che ha evidenziato quanto sia importante l’alternanza dei direttori nel territorio per la crescita associativa. “Quando un Consiglio delibera la proposta di nomina della Confederazione – spiega Biso – stringe di fatto un patto a due livelli, tra Confederazione e direttori, uscente ed entrante. Un impegno importante, che racchiude le esperienze che ciascun direttore ha maturato nelle diverse province, un bagaglio fondamentale non solo per la crescita personale e professionale, ma per la stessa Coldiretti”.

Grato per la fiducia dimostrata il nuovo direttore di Coldiretti Vicenza, Cesare Magalini, alla prima nomina: “sono orgoglioso di poter lavorare a Vicenza, provincia che in parte conosco come un territorio ricco di eccellenze agroalimentari e di peculiarità. Trovo una Federazione forte, con funzionari capaci, con i quali mi è capitato di lavorare su più fronti. Ottimo il legame tra struttura e base associativa, fondamentale per condividere progetti ed aspettative. Sono schietto e non mi tiro indietro nel lavoro. I progetti corrono attraverso le nostre mani e debbono essere generativi nel territorio, con impegno e costanza”.

Quattro anni importanti per Palù e la prospettiva di un’esperienza completamente diversa da quella vicentina. “Sono stati quattro anni significativi per la mia crescita professionale – spiega Palù – in quanto non conoscevo assolutamente la provincia berica. Credo che siamo riusciti a fare, di concerto con la Presidenza, un buon lavoro di squadra, con la collaborazione costante di dirigenti, funzionari e di tutto il personale. Un personale che, in questi anni, è diventato sempre più qualificato, per rispondere al meglio alle esigenze dei nostri soci”.

Soddisfatto per il lavoro svolto anche il direttore regionale Coldiretti Veneto, Pietro Piccioni, che in Consiglio ha portato il proprio saluto, ricordando quanto sia cresciuta la provincia negli ultimi anni. “La sfida del mercato coperto di Campagna Amica – conclude Piccioni – è stata decisiva per Vicenza e rispecchia l’approccio dell’Organizzazione, che negli ultimi anni ha affrontato grandi ed appassionanti sfide, in cui il rapporto produttore-cittadino consumatore è posto al centro. Il lavoro di Vicenza è stato grande ed il suo mercato è sicuramente uno dei più belli d’Italia, sicuramente il modello per il Veneto. Sono certo che con la nuova Direzione proseguiremo nell’affrontare altre entusiasmanti sfide”.

Al direttore Cesare Magalini, l’augurio di un proficuo lavoro da parte del presidente Martino Cerantola e da tutta la Coldiretti di Vicenza.