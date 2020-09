Cerimonia religiosa oggi a Vicenza per San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato e dei Paracadutisti

Si è svolta questa mattina alle 11 nella chiesa di Santa Maria dei Servi, in piazza Biade, la messa dedicata a San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato e dei paracadutisti.

Erano presenti il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, il prefetto Pietro Signoriello, il questore Antonino Messineo, il comandante provinciale dei Carabinieri Nicola Bianchi, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Crescenzo Sciaraffa, il comandante della Polizia Locale Massimo Parolin, il comandante della 173^ Brigata Aviotrasportata Kenneth J. Burgess della caserma Ederle Del Din, poliziotti e militari.

Un momento molto sentito dal sindaco Francesco Rucco che ha colto l’occasione per esternare sentimenti di vicinanza e gratitudine: “Voglio esprimere un ringraziamento particolare sia agli uomini della Polizia di Stato che ai soldati americani per la loro attività quotidiana e, in particolare, verso chi ha messo a rischio la propria incolumità o ha sacrificato la vita a difesa dei principi di pace e di sicurezza dei cittadini”.