Cerchi lavoro? Un’occasione a Noventa

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Sabato 26 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 nella Saletta adiacente al Teatro Modernissimo di Noventa Vic.na ci sarà l’occasione di incontrare alcune aziende del territorio con persone in cerca di lavoro.

L’incontro è promosso dall’Agenzia Interinale MAW che presenterà tramite esperti tutte le modalità per:• presentare nel migliore dei modi il proprio CV, • prepararsi ad un colloquio, • sfruttare gli strumenti on line per la ricerca di lavoro, • fornire dati sul mercato del lavoro nel nostro territorio presentando le figure più ricercate, • dare nozioni sulle forme contrattuali e le nuove normative, • presentare corsi di formazione gratuita.

A margine dell’incontro è previsto un momento di “mini fiera” del lavoro con le aziende presenti all’appuntamento.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto di politiche del lavoro che, pur non di competenza del Comune, le Amministrazioni Comunali promuovono per dare sempre maggior informazioni ai cittadini e migliorare la rete dei rapporti tra mondo dell’impresa e istituzioni.Vi invitiamo se interessati a partecipare e diffondere l’invito presente.