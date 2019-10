Cercatore di funghi cade in una scarpata: recuperato dal soccorso alpino

Stava cercando funghi con la moglie quando ha messo il piede in fallo: C.R., 75 anni, di Montecchio Maggiore, era salito nel bosco dei Busati tra Recoaro e Valdagno ma, intorno a mezzogiorno, è scivolato ed è caduto per circa cinque metri lungo un pendio a lato di una stradina forestale, riportando alcune ferite al volto e alla testa.

Alcune persone di passaggio gli avevano prestato le prime cure, mentre 5 soccorritori si avvicinavano in fuoristrada, per poi completare l’ultimo tratto a piedi. Una volta raggiunto il 75enne, la squadra lo ha medicato e caricato in barella, per trasportarlo fino ai mezzi e da lì direttamente al pronto soccorso di Valdagno.