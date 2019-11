Cercano moto rubate, trovano armi, munizioni e una serra di marijuana

I Carabinieri cercavano due moto rubate in una stalla di una casa in Strada Postumia: in realtà qui il 21enne Marco Busolo aveva accatastato anche 2 motorini, un fucile con matricola abrasa, bossoli e munizioni di armi da guerra, ma anche una ex serra servita per la coltivazione di marijuana e 720 grammi di droga essiccata. Busolo è stato arrestato e stamattina il giudice ha confermato il fermo ai domiciliari con l’obbligo di firma.