Cercano di fermare uomo che picchia cane e vengono aggredite

Momenti di tensione ieri poco dopo le 13 nella zona del parcheggio Bologna fra via Verdi e Piazzale Bologna a Vicenza. Due sorelle brasiliane di 37 e 33 anni residenti a Vicenza stavano tornando al parcheggio per recuperare la loro auto quando si sono imbattute su un cittadino straniero che stava picchiando selvaggiamente un cane Yoirkshire. Il soggetto stava picchiando l’animale sia a mani nude sia servendosi di un ramo.

Impietosite, hanno tentato di opporsi alla violenza sull’animale, ma sono state aggredite verbalmente dall’uomo, che poi si è allontanato.

A quel punto le due sorelle hanno cercato aiuto avvicinandosi ad un signore che attendeva alla vicina fermata di un autobus. Costui ha offerto loro aiuto e si è messo alla ricerca di una pattuglia delle volanti della polizia, che normalmente controllano la zona. Nel frattempo le due donne sono tornate al parcheggio e vi hanno trovato lo stesso individuo che picchiava il cane, questa volta in compagnia di un altro soggetto. Alla vista delle sorelle i due uomini hanno iniziato ad insultarle ad alta voce e hanno impedito loro di pagare il parcheggio per recuperare l’auto, non solo a parole ma anche venendo alle mani. Il secondo soggetto è arrivato al punto di colpire violentemente la sorella più anziana al petto.

In sua difesa è presto arrivato il signore che prima attendeva l’autobus e che nel frattempo aveva indirizzato una pattuglia delle volanti della polizia di Stato sul posto.

Il soggetto che prima aveva picchiato il cane nel frattempo si era dileguato mentre il più violento dei due, tale V.G.R., 41enne rumeno, senza fissa dimora, abituale frequentatore dell’edificio abbandonato ex Sartori, è entrato nel vicino bar.

Intercettato dagli agenti ha iniziato ad insultarli e ad avvicinarsi minacciosamente alle due sorelle a loro volta prese di mira da insulti e minacce. E’ stato denunciato per violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e percosse.