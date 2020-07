Cerca di rivendere la bici rubata al proprietario: denunciato

Un imprenditore di Caldogno, mentre trascorreva qualche giorno di vacanza con la sua famiglia sull’Altopiano, la notte di domenica 21 giugno scorso, subiva il furto della sua affezionatissima mountain bike del valore di 600 euro, nel portabiciclette applicato sull’auto di proprietà parcheggiata nel comune di Roana.

L’ignaro cittadino, qualche giorno dopo, facendo alcune ricerche su internet per l’acquisito di una nuova bici si è imbattuto in un bizzarro annuncio dove veniva proposta in vendita una bicicletta dalle caratteristiche identiche a quella rubatagli. L’uomo ,a quel punto, ha preso contatti con lo sconosciuto venditore per visionare la bici, non prima di aver segnalato il fatto ai Carabinieri della Stazione di Asiago. Quindi, la mattina di sabato 27 giugno, all’incontro fissato con il venditore nei pressi dell’Ossario Militare, sono arrivati anche i carabinieri di Asiago, che hanno riconosciuto subito lo pseudo venditore in un 30enne di Asiago, già noto per altre vicende giudiziarie.

La mountain bike era proprio quella rubata sette giorni prima al calidonense e, dopo le formalità di rito e l’autorizzazione del Magistrato di turno alla Procura della Repubblica di Vicenza, la refurtiva è stata immediatamente restituita al proprietario.

L’avventato detentore della merce rubata si trova ora in libertà, ma in attesa di giudizio per il reato di ricettazione.