Centro storico, divieto di vendere bottiglie di vetro e lattine nelle sere fino all’8 settembre

In occasione dei numerosi eventi previsti per Vicenza in Festival nelle piazze e in centro storico dal 5 all’8 settembre, come di prassi su disposizione della questura il Comune di Vicenza ha emanato un’ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine nelle zone interessate dalle manifestazioni.

Il divieto scatta dalle 18 di giovedì 5 all’1 di venerdì 6 settembre; dalle 18 di venerdì 6 all’1 di sabato 7 settembre; dalle 18 di sabato 7 alle 2 di domenica 8 settembre e dalle 18 alle 24 di domenica 8 settembre.

L’ordinanza è rivolta a tutti gli esercizi pubblici e i venditori ambulanti di piazza dei Signori, piazza delle Biade, contra’ del Monte, contra’ Manin, contra’ Santa Barbara, contra’ delle Morette, contra’ Cavour, contra’ Garibaldi, contra’ Catena, contra’ Orefice, piazzetta Palladio, contra’ Pescherie Vecchie, contra’ Muscheria, contra’ Pescaria, contra’ Gazzolle, piazza delle Erbe e piazza Duomo. E’ consentita la consumazione all’interno dei locali e dei plateatici.

E’ inoltre vietato il porto e l’utilizzo di spray al peperoncino antiaggressione

La sanzione prevista per chi non rispetta l’ordinanza può raggiungere i 500 euro.