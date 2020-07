Centro estivo chiuso a Padova: bambina positiva al Coronavirus

Un centro estivo di Padova è stato chiuso perché una bambina che lo frequentava è risultata positiva al Covid dopo averne manifestato uno dei sintomi. Si tratta del Parco delle Farfalle nel quartiere di Mortise e il dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 6 Euganea ha già disposto la chiusura per 48 ore e i tamponi per tutti i frequentanti e per i loro contatti diretti, per un totale di ottanta persone. Il Gazzettino spiega che a Padova il livello d’allerta resta altissimo: questa risulta nettamente l’area più colpita del Veneto e qui ieri sono stati comunicati 15 nuovi contagi sui 19 totali. I cosiddetti “cluster” sono quattro: la commemorazione funebre al parco, il deposito Sda, la stamperia di libri e il mercato agroalimentare. Ora si aggiunge il caso del centro estivo: nessun focolaio conclamato, ma due giorni di chiusura per effettuare i test su bambini e operatori. «La madre di questa bambina si è comportata in modo impeccabile – ammette Elena Giacomin dell’associazione Pegaso, che organizza il centro estivo -. L’Ulss ha disposto i tamponi per tutte le persone che potrebbero essere venute a contatto con la bimba nell’arco di due settimane. In tutto, tra bambini e personale, circa 80 persone. Per questo lunedì e martedì il centro estivo rimane chiuso. Le attività ricominceranno mercoledì». Forti timori nei giorni scorsi anche in un centro estivo parrocchiale di Abano, dove due fratellini si sono presentati con la febbre. Rispediti a casa temendo il peggio, sono risultati entrambi negativi al tampone.