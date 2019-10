Centrale elettrica bloccata a Vicenza a causa di un tronco

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nel primo pomeriggio di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti a Ponte Pusterla a Vicenza per ripristinare una piccola centrale idroelettrica posta sul Bacchiglione, rimasta bloccata a causa di un tronco che impediva la pulizia della griglia. Un sommozzatore, dei vigili del fuoco di Venezia, dotato di un sistema ombelicale sempre in comunicazione con la superficie, si è immerso, riuscendo a togliere il pezzo d’albero che impediva il normale funzionamento del pettine della griglia. Durante le operazioni di soccorso il traffico sul ponte è stato regolato dalla polizia locale in senso alternato. l’intervento dei sommozzatori è terminato poco dopo le 17, con la ripresa del funzionamento della centrale idroelettrica.