“Centrale dello spaccio” in centro a Vicenza: 3 arresti

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, dopo l’arresto del corriere della droga, giunto alla stazione di Grisignano di Zocco con 93 ovuli nello stomaco pari a oltre un chilo di cocaina ed eroina, hanno individuato un’abitazione in centro a Vicenza, vera e propria centrale della droga per alcuni nigeriani che avevano avviato e gestivano una fiorente attività di spaccio.

I militari del Nucleo P.E.F. di Vicenza, dopo numerose attività di pedinamento e appostamento, hanno proceduto, con l’unità cinofila anti-droga della Guardia di Finanza di Vicenza, a perquisire in pieno giorno l’appartamento. Nel corso della perquisizione sono state rinvenute ingenti quantità di droga, in parte già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio al minuto.

Nel complesso sono stati sequestrati 640 grammi; in particolare, sono stati sottoposti a sequestro 460 grammi di eroina, 175 grammi di cocaina, e 5 grammi di marijuana, sostanze rinvenute in pezzature varie o ripartite in bustine di plastica (75 bustine) per la vendita da parte di pusher.

Lo stupefacente sequestrato, sottoposto a narcotest da parte delle Fiamme Gialle, è risultato di ottima qualità.

Nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro anche materiali per il “taglio” dello stupefacente (mannitolo) e per il confezionamento delle dosi, nonché svariati telefoni cellulari che saranno esaminati per recuperare tutte le informazioni di interesse operativo memorizzate negli smartphone.

E’ stato sequestrato inoltre anche il denaro contante trovato in appartamento (6.150 euro) costituito per lo più da banconote di taglio medio/piccolo (banconote da 50, 20, 10 e 5 euro).

I finanzieri hanno così arrestato M.A., cittadino nigeriano di 39 anni, T.C., cittadino nigeriano di 38 anni e O.F., cittadino nigeriano di 30 anni. T.C., peraltro, risulta già gravato da una condanna del Tribunale di Prato per spaccio di sostanze stupefacenti con un residuo di pena (sospesa) di 2 anni e 10 mesi di reclusione.

Tutti e tre i soggetti di nazionalità nigeriana sono privi del permesso di soggiorno sul territorio nazionale e sono in attesa dello status di “rifugiato”.

La droga sequestrata, una volta spacciata in città, avrebbe fruttato oltre 40.000 euro. I tre sono in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.