Cento di questi gradi, il nuovo libro sul Centenario della Carlotto Liquori

Torna a snocciolare eventi il Centenario del Liquorificio Carlotto di

Valdagno. Si infittisce infatti di appuntamenti il calendario che

condurrà alla fine dell’anno.

Il 5 ottobre sarà presentato il libro Cento di questi gradi, firmato

dall’autore Valerio Bigano. In 80 pagine Bigano racconta per immagini,

colori, profumi, sapori, pezzi di storia e l’epopea di due famiglie,

quella dei Carlotto e dei Potepan, il marchio, quello del Liquorificio

Carlotto, e il territorio, la Valdagno di inizio ‘900 in cui l’azienda è

nata, cresciuta e prospera tutt’oggi.

L’anteprima ufficiale è prevista alle 17.00 negli spazi del Locale

Storico di via Garibaldi 34 a Valdagno. Qui Bigano intratterrà gli

ospiti in compagnia di Daniela Carlotto, titolare del Liquorificio, e

del giornalista e gastronomo Antonio Di Lorenzo.

Alle 18.30 ci si sposterà solo di pochi metri per il taglio del nastro

alla mostra sensoriale allestita nella saletta Grillo Parlante di via IV

Novembre. Accanto ai pannelli che sveleranno alcune curiosità legate ai

principali liquori Carlotto, mettendo in moto i sensi, troveremo anche i

lavori degli studenti del Liceo Artistico “U. Boccioni”. Guidati dalle

prof.sse Scarpa e Pericoli gli studenti del triennio hanno reso omaggio

alle storiche etichette del marchio, con una serie di progetti grafici e

pittorici, che le rivisitano in chiave contemporanea. Saranno proprio

gli studenti, inoltre, a spiegare il lavoro svolto nelle giornate di

apertura al pubblico.

«La mia passione nasce dal fatto che sin da ragazzino sono stato

attratto dalle mignon di liquori – spiega Valerio Bigano – nel tempo

sono entrato a far parte dell’Associazione Italiana Collezionisti

Liquori e questo mi ha permesso di venire a contatto con la gran parte

delle aziende del settore. Presto ho capito che da parte delle aziende

più antiche c’era il desiderio di riappropriarsi della propria storia e

di fissarne le vicende in uno stampato.

Ho cominciato così a mettere a disposizione dei liquorifici e delle

distillerie le mie competenze e i miei contatti con gli altri

collezionisti. E così è stato anche nel caso di Daniela Carlotto, che si

è dimostrata da subito molto interessata al progetto di celebrare con un

libro il centenario della propria azienda. L’aspetto che mi ha più

colpito della Carlotto è stata la sua doppia “anima”: quella

rigorosamente mitteleuropea dei Pòtepan e quella più creativa dei

Carlotto. Inoltre trovo molto interessante il fatto che, pur essendo un

marchio di “nicchia”, la sua storia sia così ricca di vicende, alcune

davvero sorprendenti.»

«Ho avuto modo di apprezzare il lavoro del professor Bigano – racconta

Daniela Carlotto – in occasione dell’uscita di Gradi di carta, in cui

sono stati inseriti anche alcuni prodotti ed etichette Carlotto. Giunti

quasi senza accorgercene al traguardo dei cento anni di attività,

volevamo farlo principalmente per noi, per fermare il tempo, per

raccogliere quello che è stato. Abbiamo così avuto l’occasione di

riordinare idee, racconti, ma anche vecchi documenti. Spero che anche

chi ci ha conosciuto e accompagnato nel nostro percorso possa apprezzare

questo libro. Io l’ho già fatto!»